انت الأن تتابع خبر ماذا ينتظر عمال مصر ... إجازة وعلاوة سنوية وخفض ساعات العمل بالقانون الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغبة جادة من الحكومة في الانتهاء من بعض مشروعات القوانين التي تهم المواطن المصري ومن بينها مشروع قانون العمل الذي كان موضع نقاشات عديدة في أروقة مجلس الشيوخ ثم تمت إحالته إلى لجنة القوى العاملة التي بدورها وأعاده إلى الحكومة لصياغة بعض المواد والنظر في الاعتراضات التي قدمها النواب.

برلماني يوضح سبب رجوع مشروع القانون للحكومة

قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل في غاية الأهمية وأن تأخر صدوره من مجلس النواب يرجع إلى اعتراض بعض النواب داخل لجنة القوى العاملة.

وأضاف أنه لم يتم قبول ثلثي مواد القانون، لذلك طلبنا إعادة القانون إلى الوزارة لمناقشته مرة أخرى حتى يتم الإجماع على ذلك.

وأضاف ممثل لجنة القوى العاملة أن الدستور المصري ينص على حقوق كثيرة للعمال وهي في رأينا لا تنطبق، وبالتالي نحتاج إلى قانون يطبق فى الواقع.

إجازة مرضية

وينص القانون على أنه يمكنه الاستفادة من إجازته السنوية المجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية التي يستحقها كما يمكنه أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.

إجازة للعاملين في فاتورة العمل

وحدد مشروع قانون العمل مشكلة إجازة العمال، حيث أعطى الحق للعامل المصاب بمرض مثبت في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ويحق له خلالها الحصول على تعويض الراتب.

تحديد ساعات العمل

يحظر قانون العمل المقترح على العامل العمل فعلياً أكثر من 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، باستثناء فترات الراحة والوجبات كما يسمح القانون بتخفيض عدد ساعات العمل لفئات معينة من العمال.

كما يسمح مشروع قانون العمل الجديد بتخفيض ساعات العمل اليومية إلى ساعة واحدة ابتداء من المواعيد الأساسية ويستفيد من هذه الميزة الأشخاص المعاقون جسديا وأولياء أمور المعاقين.

مكافأة سنوية للموظفين بنسبة 3%

وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، سيتم صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من راتب الاشتراك التأميني، والتي ستكون بمثابة زيادة سنوية في الراتب لتحسين المستوى المعيشي للعمال في المنزل في ظل الظروف الحالية الذي يراها العالم في ضوء ما ورد في المادة (12) من القانون.

خروج مشروع قانون العمل للنور