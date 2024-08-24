نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير المركز النيجيري للبحوث العربية: الاهتمام بتكوين المرأة يجعلها رائدة ومكونة للأسرة المسلمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل البروفيسور الخضر عبد الباقي محمد مدير المركز النيجيري للبحوث العربية ورئيس الاتحاد الأفريقي للأكاديميين العرب والمستعربين إلى القاهرة اليوم للمشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي سيعقد بالقاهرة في الفترة من 25 – 26 أغسطس 2024م تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي".

وأشار إلي أن المشاركة في مؤتمر وزارة الأوقاف الخامس والثلاثين هذا العام أمر مهم؛ نظرًا لأهمية الموضوع الذي يتناوله وهو موضوع المرأة والوعي، وذلك لأن المرأة المسلمة تقود حركة الوعي في المجتمع.

ووجه مدير المركز النيجيري للبحوث العربية الشكر لوزارة الأوقاف المصرية ومعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على هذا الاهتمام الذي يسلط الضوء على أهمية الاهتمام بتكوين المرأة تكوينًا يجعلها رائدة ومؤسسة ومكونة للأسرة المسلمة بما يتناسب مع هذا العصر ومع التحديات التي تعيشها المجتمعات المسلمة.