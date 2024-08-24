وزير الإنتاج الحربي: مستمرون في جولات تفقدية مفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 02:26 مساءً - قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية مفاجئة لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) التابع للوزارة، وذلك فى إطار حرصه على متابعة انتظام سير العمل على أرض الواقع.

وعقب التواجد بالمصنع توجه السيد الوزير مباشرةً إلى خطوط الإنتاج حيث استمع إلى ما استعرضه المهندس ماجد محمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات من بيانات ومعلومات حول المؤشرات الخاصة بالأداء وحجم المبيعات والمستجدات المتعلقة بالمشروعات التي يقوم المصنع بتنفيذها فى الوقت الحالى ومدى الإلتزام بتوقيتات تنفيذها والحرص على الإنتهاء منها وتسليمها بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي، حيث أكد الوزير "محمد صلاح" على أن مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع ٢٠٠ الحربي) هو أحد أهم الركائز الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي حيث يقوم بدور هام في مجال إنتاج وإصلاح الدبابات والمركبات المدرعة التي تحتاجها قواتنا المسلحة الباسلة، وبخلاف هذا الدور الهام يقوم المصنع بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع العديد من المنتجات المدنية والمشاركة في تنفيذ عدة مشروعات قومية تخدم الوطن والمواطنين بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة وعلى رأسها القطاع الخاص، ومن أبرز المشروعات القومية التي ينفذها المصنع بالفترة الأخيرة هي مشروعات النقل الأخضر ومن ضمن هذه المشروعات التعاون مع شركة صناعة وسائل النقل "MCV" لتصميم وإنتاج أتوبيس مصري للنقل الجماعي يعمل بالطاقة النظيفة تحت اسم (SETIBUS) وتم طبقا لهذا التعاون إنتاج ( 110 ) أوتوبيس تم إستخدامهم خلال المؤتمر الدولى للمناخ (COP 27)، وأيضا التعاون مع شركة “MCV” في إطار التعاقد لتوريد عدد (100) أتوبيس كهربائي لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبر جيت" للعمل ضمن مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT الجاري تنفيذه لربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع لتحويل عدد (2265) أتوبيس تتبع هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار ، وخلال الجولة تم المرور خط إنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة والتى سيتم إنتاجها من مخلفات شجر الموز بالتعاون مع شركة " بابيروس الأسترالية " للوقوف على أخر مستجدات تركيب الخط والخطط الموضوعة للبدء فى الإنتاج.

وحرص الوزير "محمد صلاح" خلال المرور على خطوط الإنتاج على الحديث مع العاملين والإطلاع على ظروفهم المعيشية ومطالبهم وحثهم على الإلتزام بواجباتهم المهنية والتكاتف معًا لبذل أقصى جهد ممكن لإستكمال الدور الحيوي الذى يقوم به المصنع كإحدى الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.

وبدوره أوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه خلال الجولة التفقدية المفاجئة لمصنع " 200 الحربى " أصدر الوزير مجموعة من التوجيهات والتي ركزت على أهمية تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل المصنع والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية والإلتزام بتخزين الأصناف بالمخازن المخصصة لها والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها وضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة الدورية وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني والتخلص من المخلفات بالطرق القانونية بصفة دورية.