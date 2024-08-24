نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين الدكتور أحمد حسين رئيسًا للجامعة المصرية "نور مبارك" بكازاخستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بتعيين الأستاذ الدكتور أحمد حسين محمد عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق رئيسًا للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) بكازاخستان اعتبارًا من أول سبتمبر القادم.

يأتي ذلك في إطار استكمال مسيرة الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) بدولة كازاخستان في إحياء ونشر الفكر الوسطي، حيث لعبت الجامعة المصرية دورًا بارزًا في إعداد الكوادر التي تنشر الإسلام الوسطي الصحيح في كازاخستان وآسيا الوسطى.