نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف بموريتانيا المؤتمر يبرز دور المرأة وأهميتها في المجتمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل سيدي يحيى لمرابط وزير الأوقاف وزير الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى القاهرة اليوم للمشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي سيعقد بالقاهرة في الفترة من 25 – 26 أغسطس 2024م تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي".

وكان في استقبال وزير الأوقاف وزير الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.

وأعرب وزير الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية عن الشكر الجزيل لمعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في المؤتمر.

وأشاد وزير الأوقاف وزير الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية بعنوان المؤتمر، مؤكدًا أن موضوع المؤتمر يبرز أهمية المرأة ودورها الفاعل في المجتمع.