وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح (صور)

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 03:31 مساءً - أجرى المستشارُ عدنان فنجري وزير العدلِ، صباح اليوم، زيارة لمحافظة مطروح، للوقوف على انتظام العمل خلال فترة العطلة القضائية، ومدى الاستعدادِ للعام القضائي الجديد الذي سيبدأُ في الأول من شهر أكتوبر القادم، ويرافقه خلال الزيارة عدد من مساعديه المختصين.

وتفقد فنجري، مبنى محكمة مطروح الجزئية الذي تم رفعُ كفاءته، كمَا أجرى جولةً تفقديةً داخل أروقة المحكمةِ، وقاعات الجلسات، وغرفِ المداولة، والمكتب الأمامِي، واستراحة المحامينَ.

وعقد وزيرُ العدل، لقاءً مع قضاةِ محكمة الاستئناف، وقضاةِ محكمة مطروح الابتدائية، وأعضاء النيابةِ العامة، بحضور المستشارِ محمد مصطفى سالم- رئيس محكمةِ استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاءِ الأعلى، والمستشارِ رئيس محكمة مطروح الابتدائية، والمحامي العام لنيابة مطروح الكلية.

كما استعرض فنجري، خلال اللقاء، جهود القضاة وأعضاء النيابة العامة في إنجازِ الدعاوي القضائية، ورؤيةِ وزارة العدل في تحقيقِ العدالة الناجزة، والحث على دقة وانتظام العمل والاستمرار في سرعة الفصلِ في الدعاوى وصولاً للعدالة المنشودةِ.

والتقى بالمستشارينَ أعضاءِ هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابةِ الإدارية العاملينَ بمحافظة مطروح، وحثهم على سرعة إنجازِ الأعمالِ القضائية المنوطة بهم في سبيلِ تحقق العدالةِ الناجزة.

وزار وزير العدل، المحامين في مقرِّ نقابتهم الفرعية بالمحكمة، حيث أكد دورِهم القانونيِّ الهامِّ ومشاركتهم للقضاةِ وأعضاء النيابةِ في أداء رسالةِ العدلِ.

كما استمعَ إلى شكاوَى وطلبات بعضِ المواطنين وتم فحصُها خلال الزيارة.