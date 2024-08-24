الحكومة تكشف موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 04:28 مساءً - نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد2024/2025.

وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددةً على أنه سيتم بدء الدراسة بكافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية في موعدها المقرر وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي الجديد 2024/2025 دون أي تأجيل، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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