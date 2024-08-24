الارشيف / أخبار مصرية

محافظ الجيزة يتفقد المرحلة الأولى من محطة مياه القيراطيين بأوسيم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد المرحلة الأولى من محطة مياه القيراطيين بأوسيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي اهمية تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسراع من وتيرة الأعمال بها لما لها من أهمية حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين والأرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم.
تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال جولته الميدانية  لمتابعة عددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة أوسيم لتوفير بنية تحتية متكاملة والوقوف علي سبل النهوض بها  .
أوضح المحافظ خلال تفقده محطة القيراطيين بمركز أوسيم أن المشروع يعكس أهمية حيوية للمواطنين، حيث تبلغ طاقة المحطة الاستيعابية 120 ألف متر مكعب على مرحلتين حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتشغيلها بقدرة 60 ألف متر مكعب والتى من شأنها المساهمة في تحسين مستوى ضغوطات المياه في عدد من القطاعات بمركز أوسيم. 
وحرص المحافظ على تفقد جميع اقسام المرحله الاولى من المحطة والتأكد من تشغيلها بشكل كامل ودون أية معوقات.
وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال لتحقيق معدلات إنجاز أعلى لسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع طبقآ للجدول الزمني المحدد لتحقيق تحين ملحوظ في زيادة كميات المياه المنتجة.
رافق المحافظ ابراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام المساعد وعددًا من أعضاء مجلس النواب ورئيس مركز أوسيم ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ومديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.

IMG-20240824-WA0050
IMG-20240824-WA0050
IMG-20240824-WA0051
IMG-20240824-WA0051
IMG-20240824-WA0049
IMG-20240824-WA0049
IMG-20240824-WA0048
IMG-20240824-WA0048
IMG-20240824-WA0046
IMG-20240824-WA0046
IMG-20240824-WA0047
IMG-20240824-WA0047
IMG-20240824-WA0044
IMG-20240824-WA0044
IMG-20240824-WA0045
IMG-20240824-WA0045
IMG-20240824-WA0042
IMG-20240824-WA0042
IMG-20240824-WA0043
IMG-20240824-WA0043
IMG-20240824-WA0040
IMG-20240824-WA0040
IMG-20240824-WA0041
IMG-20240824-WA0041
IMG-20240824-WA0039
IMG-20240824-WA0039
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا