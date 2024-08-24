نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد المرحلة الأولى من محطة مياه القيراطيين بأوسيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي اهمية تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسراع من وتيرة الأعمال بها لما لها من أهمية حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين والأرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال جولته الميدانية لمتابعة عددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة أوسيم لتوفير بنية تحتية متكاملة والوقوف علي سبل النهوض بها .

أوضح المحافظ خلال تفقده محطة القيراطيين بمركز أوسيم أن المشروع يعكس أهمية حيوية للمواطنين، حيث تبلغ طاقة المحطة الاستيعابية 120 ألف متر مكعب على مرحلتين حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتشغيلها بقدرة 60 ألف متر مكعب والتى من شأنها المساهمة في تحسين مستوى ضغوطات المياه في عدد من القطاعات بمركز أوسيم.

وحرص المحافظ على تفقد جميع اقسام المرحله الاولى من المحطة والتأكد من تشغيلها بشكل كامل ودون أية معوقات.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال لتحقيق معدلات إنجاز أعلى لسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع طبقآ للجدول الزمني المحدد لتحقيق تحين ملحوظ في زيادة كميات المياه المنتجة.

رافق المحافظ ابراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام المساعد وعددًا من أعضاء مجلس النواب ورئيس مركز أوسيم ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ومديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.

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