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بيراميدز يتأهل لدور الـ32 فى دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على بطل زنجبار 9-1

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 08:26 مساءً - تأهل فريق بيراميدز لدور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا عقب الفوز على نظيره جي كيه يو بطل زنجبار بنتيجة 3 -1 مجموع المباراتين ذهابا وإيابا التي أقيمت على استاد الدفاع الجوى.

 

وسجل أهداف فريق بيراميدز كل من: محمود صابر في الدقيقة 54 ودودو الجباس في الدقيقة 70 وأحمد حاجى في الدقيقة 74.

 

وسيطر لاعبو فريق بيراميدز على مجريات المباراة كاملا التي جمعتهما منذ قليل التي انتهت 3-1 ضمن إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

 

وخاض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المباراة بتشكيل مكون من:

  • حراسة المرمى : يوسف نادر.
  • خط الدفاع : محمود دونجا - أحمد توفيق - يوسف أسامة - إسلام عيسى.
  • خط الوسط : محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة. 
  • خط الهجوم : دودو الجباس- مروان حمدي- فخري لاكاي.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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