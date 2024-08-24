بيراميدز يتأهل لدور الـ32 فى دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على بطل زنجبار 9-1

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 08:26 مساءً - تأهل فريق بيراميدز لدور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا عقب الفوز على نظيره جي كيه يو بطل زنجبار بنتيجة 3 -1 مجموع المباراتين ذهابا وإيابا التي أقيمت على استاد الدفاع الجوى.
وسجل أهداف فريق بيراميدز كل من: محمود صابر في الدقيقة 54 ودودو الجباس في الدقيقة 70 وأحمد حاجى في الدقيقة 74.
وسيطر لاعبو فريق بيراميدز على مجريات المباراة كاملا التي جمعتهما منذ قليل التي انتهت 3-1 ضمن إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.
وخاض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المباراة بتشكيل مكون من:
- حراسة المرمى : يوسف نادر.
- خط الدفاع : محمود دونجا - أحمد توفيق - يوسف أسامة - إسلام عيسى.
- خط الوسط : محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة.
- خط الهجوم : دودو الجباس- مروان حمدي- فخري لاكاي.