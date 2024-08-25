علي هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري للتيكاد .. وزير الخارجية يلتقي بكبرى الصحف ووكالات الأنباء اليابانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 08:26 صباحاً - التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم ٢٥ أغسطس الجاري، بكبرى الصحف ووكالات الأنباء اليابانية علي هامش تواجده في طوكيو للمشاركة في فعاليات الاجتماع الوزاري للتيكاد، المنعقد في اليابان يومي ٢٤ و٢٥ الجارى.

‏‎وحرص وزير الخارجية علي عقد لقاءات مع كبري وسائل الإعلام اليابانية للتأكيد علي ثوابت الموقف المصري حيال كافة القضايا الاقليمية والدولية، والدور الهام الذي تلعبه مصر في محيطها الإقليمي وإزاء القضايا الدولية الهامة التي تحتل مكانه متقدمة في أولويات السياسة الخارجية المصرية.

وأكد الدكتور عبد العاطى خلال اللقاءات الإعلامية علي خصوصية وأهمية العلاقات المصرية / اليابانية، والحرص المشترك من الجانبين علي تطوير تلك العلاقة اتساقاً مع ترفيع العلاقات لمستوي الشراكة الاستراتيجية عام ٢٠٢٣. كما أعرب الدكتور عبد العاطي عن تطلع مصر لمشاركة يابانية رفيعه المستوي في المراسم الرسمية لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يعد من أهم ثمار التعاون بين الدولتين الصديقتين.