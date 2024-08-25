الارشيف / أخبار مصرية

‏إعلام إسرائيلى: الخطوط الجوية الفرنسية تلغى رحلاتها إلى إسرائيل اليوم

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 08:26 صباحاً - ‏أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: الخطوط الجوية الفرنسية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل اليوم.

وأعلن وزير دفاع الاحتلال، يوآف جالانت عن "وضع خاص في الجبهة الداخلية لمدة 48 ساعة".

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن هذا التوجيه "كان موجودًا في أجزاء معينة من شمال وجنوب البلاد، ولكنه تم الآن توسيعه ليشمل جميع أنحاء البلاد".

أعلن حزب الله اللبناني، انتهاء المرحلة الأولى من الهجوم على إسرائيل بنجاح كامل.

وقال حزب الله في بيان جديد له إنه أطلق في المرحلة الأولى من الهجوم أكثر من 320 صاروخا باتجاه مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا