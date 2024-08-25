حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 10:32 صباحاً - أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 17 أغسطس وحتى 23 أغسطس، وجاء ذلك على النحو الآتي:

(1) أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، كما أعلن الوزير عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 أغسطس ولمدة 5 أيام.

(2) عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول للجنة الوزارية لتنفيذ مشروع المواءمة بين مخرجات الدراسة وسوق العمل، بحضور كل من السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد محمد جبران وزير العمل، وخلال الاجتماع أكد الوزير على أهمية التعاون المُثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والعمل، مؤكدًا أن تضافر الجهود يهدف إلى تطوير منظومتي التعليم والتدريب؛ لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المتغير، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

(3) عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بجامعتي العلمين الدولية والمنصورة الجديدة، وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعم خطة التوسع في إنشاء الجامعات بالمدن الجديدة لإحداث نقلة عمرانية واقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى تلبية الطلب المُتزايد على الالتحاق بالجامعات، لافتًا إلى أن الجامعات الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرًا تم بناؤها بالمدن الجديدة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون والتكامل بين الوزارتين ومختلف الجامعات، وذلك في إطار تنفيذ أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

(4) شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر حول "التعليم الهندسي"، وفي كلمته، أوضح الوزير أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023 تهتم بجودة التعليم ودعم جهود الابتكار وريادة الأعمال، والتكامل بين الجامعات ومختلف المؤسسات، بما يعود بالنفع على تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، كما أشار الوزير إلى اهتمام الجامعات بتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، لافتًا إلى أهمية ومكانة التعليم الهندسي، الذي يعُد أساس النهضة والبناء في المجتمع.

(5) التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان في مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التعليمية والبحثية، وخلال اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على دعم السودان الشقيق، خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها السودان، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير كافة سبل الدعم للطلاب السودانيين الدارسين بالجامعات المصرية.

(6) استقبل د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفدًا من مؤسسة "شباب القادة" YLF برئاسة النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في مجال دعم وتأهيل الكوادر الشبابية، وتطوير البرامج والأنشطة التي تستهدف الشباب داخل الجامعات المصرية، وقد ركز اللقاء على مسابقة الأنشطة الطلابية في برنامج "قادة الأنشطة الطلابية" كأكبر برنامج ومسابقة تجمع كل الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات في ٦ مجالات (الطب والصحة العامة - التضامن الاجتماعي وتنمية الإنسان -التكنولوجيا والابتكار - التصنيع والتصميم -نماذج المحاكاة -البيئة والتكنولوجيا الخضراء) حيث يتم تقديم الدعم المادي والتدريبات اللازمة لاستدامة مشاريع الطلاب التي تخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠ .

(7) عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات اجتماعًا برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة الاتحاد، وخلال الاجتماع وجه الوزير بإطلاق مبادرة "اتعلم بصحة"، طبقًا لمناقشات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، للاستفادة من سنوات الدراسة الجامعية في تقديم رعاية صحية لائقة للطلاب، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، واكتشاف المواهب الرياضية بالجامعات، كما قرر المجلس إطلاق تحدى (100 يوم رياضة_ 100/100) لقادة الرياضة الجامعية لتعزيز ورفع معدلات النشاط البدني لشباب الجامعات.

(???? شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة روان(Rowan) الأمريكية، ومؤسسة مودرن جروب الجامعية(MES)، وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء فرع لجامعة روان الأمريكية ضمن أفرع الجامعات الأجنبية التي تستضيفها مصر، وخلال كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بإنشاء أفرع جامعات دولية بجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بجذب الجامعات الدولية المرموقة عالميًا ذات التصنيف الدولي، والسمعة الأكاديمية المتميزة؛ لإنشاء فروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يساهم في تنوع التعليم الجامعي في مصر، وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المُستدامة.

(9) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حفل تخريج دفعة 2024 من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وفي كلمته، وجه الوزير التهنئة للخريجين الجُدد وأسرة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، معربًا عن تقديره للدور العلمي الهام الذي تؤديه الأكاديمية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والمنطقة العربية، مشيرًا إلى أن مصر تشهد طفرة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لتحقيق النهضة التعليمية في مصر.