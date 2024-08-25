مراسل «ONTime sports»: البطولة العربية للجودو حدث مميز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 10:33 صباحاً - قال خالد رزق مراسل ONTime sports، إن مهرجان العلمين يشهد اليوم البطولة العربية للجودو، والتي تعتبر من أهم الفعاليات والتي بدأت منذ التاسعة صباحا حيث تشارك 10 دول عربية منهم مصر.

وأضاف رزق، خلال برنامج ONTime، اليوم الأحد، أن البطولة حدث مميز، وهناك منافسات قوية بين الفرق المشاركة، مؤكدا أن ختام البطولة يوم 27 أغسطس 2024.

وتابع: "مدينة العلمين الجديدة بها كل الأشياء المميزة، في ظل وجود الألعاب والرياضات على البحر والأبراج، وهو ما يتيح للأشخاص الحصول على الصور التذكارية".