أميرة جمال: البطولة العربية للجودو من أهم فعاليات مهرجان العلمين الرياضية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 10:33 صباحاً - قالت الإعلامية أميرة جمال، إن البطولة العربية للجودو والتي انطلقت ضمن فعاليات الأسبوع الثامن من مهرجان العلمين من أهم فعاليات المهرجان الرياضية.

وأضافت خلال برنامج "صباح ONTime"، أن البطولة العربية للجودو هي النسخة الثانية على التوالي في مهرجان العلمين، مؤكدة أن المهرجان يشهد يوميا العديد من الفعاليات والأنشطة سواء ثقافية أو رياضية أو ترفيهيه.