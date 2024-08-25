نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 25 أغسطس 2024: توقعات درجات الحرارة والأمطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 25 أغسطس 2024، وأعلنت عن تفاصيل درجات الحرارة لليوم وغدًا.

يشهد الطقس اليوم استمرارًا للأجواء الحارة والرطبة في معظم الأنحاء، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، حيث يكون الطقس شديد الحرارة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود طقس حار ورطب نهارًا في أغلب المناطق، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، حيث تكون الحرارة شديدة.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاطًا لرياح معتدلة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، خاصة في السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، بما في ذلك حلايب وشلاتين وأبوسمبل، وذلك على فترات متقطعة.

كما أضافت الهيئة أن هناك احتمالًا لظهور شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية لبعض الوقت.

فرص الأمطار

أما بالنسبة للأمطار، فتشير التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق مثل حلايب وشلاتين وأبوسمبل.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم غدٍ الاثنين

تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة غدًا الاثنين 26 أغسطس 2024 ستكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة حرارة عظمى 35 درجة مئوية، والمحسوسة 37 درجة مئوية.

درجة حرارة عظمى 35 درجة مئوية، والمحسوسة 37 درجة مئوية. السواحل الشمالية: درجة حرارة عظمى 32 درجة مئوية، والمحسوسة 35 درجة مئوية.

درجة حرارة عظمى 32 درجة مئوية، والمحسوسة 35 درجة مئوية. جنوب سيناء: درجة حرارة عظمى 38 درجة مئوية، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

درجة حرارة عظمى 38 درجة مئوية، والمحسوسة 40 درجة مئوية. شمال الصعيد: درجة حرارة عظمى 40 درجة مئوية، والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجة حرارة عظمى 40 درجة مئوية، والمحسوسة 42 درجة مئوية. جنوب الصعيد: درجة حرارة عظمى 43 درجة مئوية، والمحسوسة 44 درجة مئوية.

نصائح للأسبوع المقبل

من المهم أن يتوخى المواطنون الحذر خلال الأيام القادمة نظرًا للظروف الجوية الحارة والرطبة، خاصةً في المناطق التي قد تشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وكذلك احتمالية سقوط الأمطار الرعدية في بعض الأماكن.

تؤكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة متابعة تحديثات الطقس بشكل مستمر، والاستعداد للتغيرات الجوية التي قد تؤثر على الأنشطة اليومية.