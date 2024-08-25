نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف قيادية شاغرة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن فتح باب التقديم لوظائف قيادية جديدة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان.
وفيما يلي التفاصيل المتعلقة بالشروط والمستندات المطلوبة للتقديم:
المستندات المطلوبة للتقديم
بيان الحالة الوظيفية:
- يجب أن يكون البيان معتمدًا ويشمل التاريخ الوظيفي، القدرات العلمية والعملية، المهارات اللازمة، وأي بيانات أخرى تتعلق بالمتقدم، مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.
صورة بطاقة الرقم القومي:
- تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
صور شخصية:
- تقديم 6 صور شخصية حديثة مقاس (4×6).
بيان الإنجازات السابقة:
- تقديم بيان مفصل عن الإنجازات السابقة للمتقدم.
مقترح تطوير الوحدة:
- تقديم مقترح لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها، ويجب أن يكون المرفق (C.D) وفقًا للنموذج الوارد بقرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017.
طريقة التقديم
- التقديم باليد: يجب تقديم الطلبات شخصيًا إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
- المقر: الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية، 44 - 46 شارع الجيزة – الدقي، القاهرة.
تجدر الإشارة إلى أن التقديم يجب أن يتم خلال الفترة المحددة مع التأكد من تقديم جميع المستندات المطلوبة لضمان قبول الطلب.