رئيس جامعة الأزهر يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 11:29 صباحاً - تأكيدًا على التعاون بين مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجميع مؤسسات الدولة الوطنية، وبما يعود بالنفع علي الوطن والمواطن في جميع المجالات؛ يشارك فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولي العام ال 35 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية المؤتمر الدولي الأول للواعظات تحت عنوان: "دور المرأة في بناء الوعي" والذي يقام برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئاسة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي العام ال (35) للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يشارك في فعالياته وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية من مختلف أنحاء العالم.