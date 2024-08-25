وزارة التعليم: معلم واحد يدرس مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 11:29 صباحاً - أجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على سؤال حول من سيقوم بتدريس مادة العلوم المتكاملة بالصف الأول الثانوي؟ موضحة أنه سيقوم بتدريس مادة العلوم المتكاملة بالصف الأول الثانوي مدرس واحد فقط سواء مدرس فيزياء أو كيمياء أو أحياء، حيث تضم المادة مجموعة معارف متكاملة من العلوم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوى تشمل الكيمياء والفيزياء والاحياء حيث يتم إضافة محتوى متناسق مع بعضه بنواتج تعلم محددة وواضحة، بعد إعادة هيكلة مواد الصف الأول الثانوي الفصل لتصبح 6 مواد بدلا من 10 حيث لن الطالب سوق يدرس بالصف الأول الثانوى العام اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق والرياضيات والتاريخ ومادة العلوم المتكاملة، مضيفة أن لكل مادة 5 حصص دراسية أسبوعيا عدا الفلسفة 4 حصص فقط باجمالى 29 حصة، كما يتم توزيع الدرجات بواقع 80 درجة فى اللغة العربية وباقى المواد 60 درجة ليصبح مجموع الطالب الكلى فى الصف الأول الثانوي الفصل 380 .