نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 والزيادة المتوقعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل اهتمام المواطنين في جمهورية مصر العربية بمواعيد صرف المرتبات وإمكانية حدوث زيادات جديدة، نكشف لكم عن تفاصيل صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 وفقًا لما أعلنت عنه وزارة المالية.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

توقيت الصرف

أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 مبكرًا. حيث ستبدأ عملية الصرف يوم الأحد 22 سبتمبر 2024، وتستمر حتى يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024.

طرق الصرف

يمكن للمواطنين الحصول على مرتباتهم من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

الزيادة الجديدة في الرواتب

الزيادات الأخيرة: كانت الحكومة قد قامت بزيادة الرواتب في شهر أبريل الماضي. وقد تم تحديد زيادة جديدة بناءً على الموازنة العامة، لكن التفاصيل حول هذه الزيادة لم تُحدد بعد بشكل كامل.

جدول زيادة المرتبات لشهر سبتمبر 2024

أصدرت وزارة المالية جدولًا رسميًا يوضح الرواتب الجديدة بعد الزيادة، والتي ستكون كما يلي:

الدرجة السادسة : 6000 جنيه

: 6000 جنيه الدرجة الخامسة : 6500 جنيه

: 6500 جنيه الدرجة الرابعة : 7000 جنيه

: 7000 جنيه الدرجة الثالثة : 7500 جنيه

: 7500 جنيه الدرجة الثانية : 8000 جنيه

: 8000 جنيه الدرجة الأولى أو ما يعادلها : 8200 جنيه

: 8200 جنيه درجة المدير العام أو ما يعادلها : 9200 جنيه

: 9200 جنيه الدرجة العالية أو ما يعادلها : 10200 جنيه

: 10200 جنيه مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه

الزيادة قبل إجازة المولد النبوي

اما عن صرف المرتبات قبل إجازة المولد النبوي، ستتم عملية الصرف وفقًا للتواريخ المحددة في التقرير أعلاه، وهي قبل إجازة المولد النبوي التي تصادف يوم الاثنين 15 سبتمبر 2024.

لذلك، يمكن للمواطنين توقع حصولهم على مرتباتهم الجديدة في التواريخ المحددة، بما في ذلك الاستفادة من أي زيادة قد تكون قد أُقرت.