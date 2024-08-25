وزير الأوقاف يُكرِّم عددًا من الشخصيات المؤثرة في المجتمع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 01:32 مساءً - كرَّم معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف عددًا من الشخصيات البارزة والمؤثرة في المجتمع على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة بعنوان "دور المرأة في بناء الوعي" تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكرَّم وزير الأوقاف كلًّا من :

الشيخ منصور الرفاعي محمد عبيد وكيل وزارة الأوقاف سابقًا.

تقوى مجدي محمد علي عيسوي واعظة معتمدة بمديرية أوقاف الإسماعيلية.

المُكرسة مارجريت فكري كامل قراقوص مُكرسة بمطرانية المعادي للأقباط الأرثوذكس.

الراهبة هدى كرم عبد المسيح حنا راهبة بالكنيسة الإنجيلية بالمقطم.

الأستاذة الدكتورة عفاف السيد زيدان العميد السابق لكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر.

الشيخ علاء الزقم إمام مسجد الجمعية المصرية بمدينة ملبورن بأستراليا.

وضيفة شرف المؤتمر: السيدة سينتا نوريا عبد الرحمن وحيد حرم الرئيس الإندونيسي الأسبق.