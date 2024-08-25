مراسل القاهرة الإخبارية: حزب الله يؤكد استهدافه لمواقع حيوية عسكرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 01:33 مساءً - قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، مصطفى عبدالفتاح، إن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في بيان لها عن إصابات على إثر الهجمات التي نفذها الاحتلال، والتي بلغت حالتين في قرى الجنوب، حتى الآن، بينما أعلنت مقتل شخص جراء هذه الهجمات التي نفذها الاحتلال على أماكن متفرقة من مدن وقرى الجنوب اللبناني بقطاعاته الثلاث الشرقي والأوسط والغربي.

وأضاف، في مداخلة على الهواء، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "حزب الله أعلن منذ دقائق في بيانه الثالث منذ بداية هذه الهجمات والرد على المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية، فقد قال إن ما تدعيه وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها نجحت في صد إحدى الهجمات الذي كان الحزب في صدد تنفيذها خلال الساعات الماضية".