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أبرزهم وزيرة التضامن.. تعرف على أهم القيادات الحاضرة للمؤتمر الدولي 35 للمجلس الأعلى

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم وزيرة التضامن.. تعرف على أهم القيادات الحاضرة للمؤتمر الدولي 35 للمجلس الأعلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل فاعليات المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بحضور أ. د/ أسامة الأزهري نائبًا عن المهندس مصطفى مدبولي/ رئيس مجلس الوزراء، بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة في الفترة من 25 - 26 أغسطس 2024م تحت عنوان: "دور المرأة في بناء الوعي".

ويعد أبرز الحضور من القيادات للمؤتمر الدولي 35 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية هما كالآتي:-

1:- أ.د أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف المصري نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.

2:- أ.د محمد عبد الرحمن الضويني نائبًا عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر أ.د أحمد الطيب.

3:- أ.د نظير عياد مفتي جمهورية مصر العربية.

4: الشيخ عبد اللطيف بن عبدالعزيز ال الشيخ  وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد “السعودية”.

5: د.عمر حبتور الدرعي رئيس الهئية العامة للشئون الإسلامية والأوقاف والزكاة “الإمارات”.

6: السيد / شودري سالك حسين وزير الشئون الدينية والوئام بين الأديان “باكستنان”.

7: د. سيد يحيى مرابط وزير الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي “موريتانيا”. 

8: د. محمد مصطفى نجم  وزير الأوقاف والشئون الدينية “فلسطين”.

9: د. أسامة حسن محمد البطحاني وزير الأوقاف والإرشاد  “السودان”.

10: د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المصري. 

11: ضيفة المؤتمر السيدة / سنتا نوريا عبد الرحمن حرم الرئيس الإندونيسي السابق.

12: الشيخ علاء الزقم إمام وخطيب “استراليا”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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