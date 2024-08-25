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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم وزيرة التضامن.. تعرف على أهم القيادات الحاضرة للمؤتمر الدولي 35 للمجلس الأعلى في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل فاعليات المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بحضور أ. د/ أسامة الأزهري نائبًا عن المهندس مصطفى مدبولي/ رئيس مجلس الوزراء، بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة في الفترة من 25 - 26 أغسطس 2024م تحت عنوان: "دور المرأة في بناء الوعي".
ويعد أبرز الحضور من القيادات للمؤتمر الدولي 35 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية هما كالآتي:-
1:- أ.د أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف المصري نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.
2:- أ.د محمد عبد الرحمن الضويني نائبًا عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر أ.د أحمد الطيب.
3:- أ.د نظير عياد مفتي جمهورية مصر العربية.
4: الشيخ عبد اللطيف بن عبدالعزيز ال الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد “السعودية”.
5: د.عمر حبتور الدرعي رئيس الهئية العامة للشئون الإسلامية والأوقاف والزكاة “الإمارات”.
6: السيد / شودري سالك حسين وزير الشئون الدينية والوئام بين الأديان “باكستنان”.
7: د. سيد يحيى مرابط وزير الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي “موريتانيا”.
8: د. محمد مصطفى نجم وزير الأوقاف والشئون الدينية “فلسطين”.
9: د. أسامة حسن محمد البطحاني وزير الأوقاف والإرشاد “السودان”.
10: د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المصري.
11: ضيفة المؤتمر السيدة / سنتا نوريا عبد الرحمن حرم الرئيس الإندونيسي السابق.
12: الشيخ علاء الزقم إمام وخطيب “استراليا”.