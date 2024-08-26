نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الاثنين 26 أغسطس 2024: تفاصيل وتحذيرات هامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مصر اليوم الاثنين 26 أغسطس 2024 طقسًا متقلبًا، حيث يواصل التأثير الواضح للتغيرات المناخية التي أثرت على حالة الطقس خلال فصل الصيف الجاري.

ووفقًا للدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز التغير المناخي، فقد لوحظ تزايد قوة المنخفضات المدارية والحرارية نتيجة لارتفاع درجات الحرارة في نصف الكرة الشمالي، وهو ما يعزى بشكل رئيسي إلى الاحتباس الحراري.

توقعات الطقس وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

تشير التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، وذلك مع توقعات ببدء خريف قوي يتسم بأمطار خريفية مبكرة وزيادة في نسبة الرطوبة الجوية.

وتعد هذه الظواهر المناخية نتيجة مباشرة للتغير المناخي، حيث يؤثر على توزيع درجات الحرارة والرطوبة في الغلاف الجوي.

من المتوقع أن تشهد بعض المناطق في مصر حالات من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتشكل عواصف رعدية قوية ناتجة عن السحب الكثيفة التي تتكون بفعل ارتفاع الهواء الساخن إلى الطبقات العليا من الجو.

وتتركز هذه الظواهر الجوية بشكل خاص على مناطق شمال الدلتا وسيناء وجبال البحر الأحمر.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

تشهد مصر اليوم تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

كما تشير خرائط الطقس إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

ومن جانب آخر، تحذر خرائط الطقس من نشاط الرياح الذي قد يكون معتدلًا في بعض الأحيان على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، مع احتمال أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر في فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين متر و1.75 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فستكون أيضًا خفيفة إلى معتدلة مع نفس مستوى ارتفاع الموج والرياح السطحية.