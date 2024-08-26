نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الاثنين 26 أغسطس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري، الموافق السبت 31 أغسطس 2024.

يتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة المحسوسة بقيم تصل إلى درجتين مئويتين بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

الطقس نهارًا:

القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية : حار رطب.

: حار رطب. جنوب سيناء وجنوب البلاد: شديد الحرارة.

الطقس ليلًا:

أغلب الأنحاء : مائل للحرارة رطب.

: مائل للحرارة رطب. السواحل الشمالية: معتدل الحرارة رطب.

ظواهر جوية متوقعة:

شبورة مائية خفيفة : صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

: صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. فرص سقوط أمطار : خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات.

: خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات. نشاط الرياح: معتدلة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

بيان درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر