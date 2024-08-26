نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى بالدور الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الثاني اليوم الإثنين، فى مادة اللغة الأجنبية الأولى.

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) فترة أولي، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)فترة ثانية.

وأدي طلاب الثانوية العامة صباح أمس، امتحانات الدور الثانى لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024، حيث أدى الطلاب خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد (5492) ألف طالب/طالبة، وفي الفترة الثانية أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية بعدد (1541) طالب وطالبة.



جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني

- الاثنين 26 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى.

-الثلاثاء 27 أغسطس الاقتصاد والاحصاء.

-الأربعاء 28 أغسطس مادتى الفيزياء والتاريخ.

-الخميس 29 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية.

-السبت 31 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.

- الأحد 1 سبتمبر 2024 الرياضيات التطبيقية الديناميكا -الاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 3 سبتمبر الأحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.