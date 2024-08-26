وزير التعليم العالى يرأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 08:46 صباحاً - عاشور يؤكد: التوسع في التعليم التكنولوجي.. وربط البرامج الدراسية بالاحتياجات التكنولوجية للقطاعات التنموية المختلفة

عقد المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي اجتماعًا برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم التكنولوجي والقائم بأعمال أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في مستهل الاجتماع أكد الوزير أن مسار التعليم التكنولوجى يمثل رافدًا هامًا داخل منظومة التعليم العالي، مشيرًا للأهمية التي توليها الوزارة لمتابعة العمل بالجامعات التكنولوجية، لضمان نجاح هذه التجربة المتميزة، وتوفير خدمة تعليمية وتدريبية متكاملة مناظرة لمعايير الجودة العالمية، تنفيذًا لرؤية الدولة في دعم التعليم الفني التكنولوجي، مشددًا على تكثيف العمل لاجتذاب الطلاب للدراسة بالتعليم التكنولوجى الذي يعد قاطرة لدعم الصناعة الوطنية والنهضة الاقتصادية.

وأكد د. عاشور على الربط بين منظومة التعليم العالي المصرية، والحرص على الاستفادة من تبادل الخبرات التعليمية والكوادر البشرية التي تمتلكها الجامعات الحكومية، في دعم الجامعات الجديدة، الأهلية والتكنولوجية، منوهًا بالعمل لأن يكون لكل جامعة حكومية ذراع تكنولوجي من خلال إنشاء جامعة تكنولوجية تابعة، وتأسيس برامج وتخصصات تكنولوجية، مع الأخذ فى الاعتبار ربط البرامج الدراسية بكل جامعة بالاحتياجات الإقليمية، وكذا الاحتياجات التكنولوجية للقطاعات التنموية المختلفة، ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ووجه الدكتور عاشور بتعظيم الموارد الذاتية للجامعات التكنولوجية، وإدارة أصول الجامعات بأفضل طريقة، وكذا بالاستمرار في عقد الشراكات الدولية التي تسمح بتبادل الخبرات مع الجهات الأجنبية ذات الصلة، فضلًا عن التعاون مع القطاعات الصناعية لتوفير تدريب مناسب للطلاب.

واستعرض الاجتماع الوضع الراهن للمعامل والورش بالجامعات التكنولوجية، وتطورات العمل في إنشاء 17 جامعة جديدة، وأشار الوزير للمتابعة المستمرة للعمل بالجامعات التكنولوجية من خلال تقارير دورية.

وافق المجلس على قواعد التحويل بين الجامعات التكنولوجية، وكذلك التحويل من الجامعات الأكاديمية للجامعات التكنولوجية.

وكذا الموافقة على قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للعام الماضي للالتحاق بالفرقة الأولى.

وافق المجلس على التقدم لدبلومة الدراسات المتخصصة من المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بجامعة الدلتا التكنولوجية.

ووافق المجلس على إدراج جامعة مصر الدولية على منصة "ادرس في مصر"، أسوة بباقي الجامعات التكنولوجية.

ووجه المجلس بدراسة عمل مقاصة لطلاب مدرسة ITECH للتكنولوجيا التطبيقية "نظام الخمس سنوات"، تخصص تكنولوجيا المعلومات والحاسبات للالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات التكنولوجية.

ووافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد برنامج تكنولوجيا الميكاترونيكس والأتمتة، بالشراكة مع المعهد التقني العالي للتقنيات الجديدة للصنع في إيطاليا، ومعهد الدون بوسكو، وذلك طبقًا للبروتوكول المُوقّع بينها وجامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة.

وافق المجلس على تشغيل برنامج لدرجة الدبلوم فوق المتوسط المهني في تكنولوجيا إنتاج ومعالجة ونقل البترول، المُنفذ بجامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة للعمل به بالمعهد العلمي الحديث للتدريب الإداري والمهني بسلطنة عمان.

وتمت الموافقة على بروتوكول التعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية والجامعة العالمية بماليزيا والجامعة الوطنية التكنولوجية بأوكرانيا، والذي يتضمن استضافة بعض البرامج التكنولوجية من هذه الجامعات بما يتماشى مع البرامج الموجودة بجامعة طيبة.

وأحيط المجلس علمًا بتوقيع مذكرة تفاهم بين جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وجامعة طيبة التكنولوجية، والصين في مجال الخدمات الفندقية والسياحية.

وأحيط المجلس بالموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة السويدى التكنولوجية وشركة السويدى إلكتريك.

وأحيط المجلس علمًا بالموافقة على إنشاء جامعة بنها التكنولوجية بالعبور، والتنسيق مع جامعة بنها لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة في هذا الشأن.

وأحيط المجلس علمًا بالموافقة على إقامة أسبوع شباب الجامعات الأول بأبي قير خلال الفترة من (17 - 21) ديسمبر) القادم، والذي ينظمه المجلس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي.

وناقش الاجتماع مقترح جامعة برج العرب لإنشاء شركة ناشئة لمشروع طلابي باسم "منصة مصر تك لربط الخريجين بسوق العمل".