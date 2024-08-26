نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدأ فاعليات المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.. لليوم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل فاعليات المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي يأتي تحت رئيس الجمهورية:عبد الفتاح السيسي وبحضور أ. د/ أسامة الأزهري نائبًا عن المهندس:مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة في الفترة من 25 - 26 أغسطس 2024م تحت عنوان: "دور المرأة في بناء الوعي".

يفتتح الجلسة أ. د سامي الشريف أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية.

ويتحدث كلا من:

1/ أ. د جمال رجب سيديبي “أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية الآداب جامعة السويس”.

2/ أ. د نرمين أحمد نادي محمود محمد “مدرس بكلية الدراسات الإسلامية بنات بني سويف”.

3/ أ. د رضا عبد الواحد “عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر”.

4/ أ. د محمد قاسم المنسي “وكيل كلية دار العلوم سابقًا بجامعة القاهرة”.

5/ أ. نجلاء علام “رئيس تحرير مجلة قطر الندى”.