نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار رعدية لمدة 48 ساعة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024، وحتى السبت 31 أغسطس، مشيرة إلى أبرز الظواهر الجوية المتوقعة.

توقعات الطقس اليوم

الطقس نهارًا: حار ورطب على أغلب الأنحاء. شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الطقس ليلًا: مائل للحرارة ورطب على معظم المناطق.



الظواهر الجوية

الرياح: تكون معتدلة وتنشط أحيانًا على فترات متقطعة.

الأمطار: توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا، خاصة على مناطق حلايب وشلاتين وأبوسمبل والوادي الجديد. نشاط الرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على بعض الطرق.



نسبة الرطوبة

القاهرة والوجه البحري: العظمى ليلًا تتراوح بين 80 و85%. الصغرى تتراوح بين 35 و40%.

السواحل الشمالية: العظمى ليلًا تتراوح بين 90 و95%. الصغرى تتراوح بين 50 و55%.

شمال الصعيد: العظمى تتراوح بين 55 و60%. الصغرى تتراوح بين 20 و30%.

جنوب الصعيد: العظمى تتراوح بين 30 و40%. الصغرى تتراوح بين 15 و20%.



حالة البحرين

البحر المتوسط:

من خفيف إلى معتدل .

. ارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 إلى 1.75 متر.

يتراوح بين 1 إلى 1.75 متر. اتجاه الرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر:

من خفيف إلى معتدل .

. ارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 إلى 1.75 متر.

يتراوح بين 1 إلى 1.75 متر. اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينة العظمى المحسوسة القاهرة 36°C 39°C العاصمة الإدارية 37°C 39°C 6 أكتوبر 37°C 39°C بنها 36°C 39°C دمنهور 35°C 37°C وادي النطرون 36°C 38°C كفر الشيخ 34°C 36°C المنصورة 34°C 36°C الزقازيق 36°C 38°C شبين الكوم 35°C 37°C طنطا 34°C 36°C دمياط 33°C 36°C بورسعيد 34°C 37°C الإسماعيلية 38°C 40°C السويس 36°C 38°C العريش 35°C 38°C رفح 34°C 36°C رأس سدر 37°C 40°C نخل 34°C 36°C كاترين 32°C 34°C الطور 36°C 39°C طابا 34°C 36°C شرم الشيخ 39°C 41°C الإسكندرية 32°C 35°C العلمين 32°C 35°C مطروح 32°C 35°C السلوم 33°C 36°C سيوة 38°C 40°C رأس غارب 38°C 40°C الغردقة 39°C 41°C سفاجا 39°C 41°C مرسى علم 39°C 41°C شلاتين 38°C 40°C حلايب 36°C 37°C أبورماد 37°C 39°C رأس حدربة 36°C 38°C الفيوم 38°C 40°C بني سويف 38°C 40°C المنيا 39°C 41°C أسيوط 40°C 42°C سوهاج 40°C 41°C قنا 42°C 43°C الأقصر 42°C 43°C أسوان 43°C 44°C الوادي الجديد 42°C 43°C أبوسمبل 43°C 44°C

توقعات الطقس تشير إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة، مع فرصة لهطول الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة في بعض المناطق، لذا يُنصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة.