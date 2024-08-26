وزير الصناعة والنقل يستقبل سفير سيراليون بالقاهرة لبحث التعاون في قطاعي النقل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 10:32 صباحاً - الاتفاق على زيارة وفد من هيئة الطرق والكباري والشركات المصرية خلال شهر سبتمبر القادم للعاصمة السيراليونية للتنسيق والاتفاق مع الجانب السيراليوني على مشروعات الطرق والكباري المطلوب رفع كفاءتها وتوسعتها والمشروعات الجديدة المطلوب انشائها وتنفيذها

بحث التعاون في مجال تسيير خط ملاحي بين الجانبين وقيام الجانب المصري بالتعاون مع الجانب السيراليوني في انشاء وتطوير الموانئ بسيراليون

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل السفير صادق سيلا سفير جمهورية سيراليون لدى جمهورية مصر العربية وذلك لبحث فرص التعاون بين الحانبين في قطاعي الصناعة والنقل وحضر اللقاء قيادات الوزراتين .

في بداية الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على عمق العلاقات التي تربط بين الجانبين مؤكداً على التطلع إلى زيادة حجم التعاون بين الجانبين في قطاعي النقل والصناعة كما أكد السفير السيراليوني بالقاهرة على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين مؤكداً على أن هناك اهتمام كبير من الرئيس والحكومة السيراليونية لزيادة حجم التعاون مع مصر وخاصة في قطاع النقل والبنية التحتية حيث أن التجربة المصرية في هذا المجال تجربة رائدة وما تحقق من انجازات ومشروعات عملاقة في مصر في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يجسد هذا التطور والتقدم ، والذي يتوافق مع مكانة مصر الدولية والاقليمية والافريقية مشيرا الى أن مصر داعمة لكل الدول الافريقية وأن افريقيا تحظى باهتمام كبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

ثم تباحث الجانبان حول فرص التعاون المستقبلية بين الجانبين حيث تم مناقشة التعاون في مجال الطرق والكباري من خلال زيارة وفد من هيئة الطرق والكباري والشركات المصرية خلال شهر سبتمبر القادم للعاصمة السيراليونية فريتاون للتنسيق والاتفاق مع الجانب السيراليوني على مشروعات الطرق بسيراليون التي تحتاج توسعة ورفع كفاءه والمشروعات الجديدة المطلوب انشائها وتنفيذها (طرق – كباري) وكذلك التعاون في حل مشكلة الازدحام المروري في بعض المناطق من خلال انشاء اعمال صناعية مختلفة (كباري – انفاق) خاصة وأن الشركات المصرية لها خبرة كبيرة في هذا المجال والتجربة المصرية في مجال الطرق تجربة رائدة حيث قفزت مصر 100 مركزاً في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق لتحتل المركز 18 عالمياً خلال 10 سنوات ، كما أن الشركات المصرية تنفذ عدد من المشروعات في مجال الطرق والبنية التحتية في الدول العربية والافريقية .

وتم التباحث حول التعاون في مجال زيادة حجم التبادل التجاري المنقول بحراً ورغبة الجانب السيراليوني في التعاون في مجال النقل البحري لتسيير خط ملاحي بين الجانبين يمكن من خلاله نقل البضائع التي يتميز بها الجانب السيراليوني مثل زيت النخيل ونقل البضائع والمنتجات المصرية إلى سيراليون وإلى الدول الافريقية وكذلك التعاون بين الموانئ المصرية والسيراليونية من خلال قيام الجانب المصري بالتعاون مع الجانب السيراليوني في انشاء وتطوير الموانئ بسيراليون .

كما بحث الجانبان امكانية التعاون في قطاع الصناعة من خلال الاستفادة بالمواد الخام التي تتوافر بسيراليون مثل زيت النخيل وغيرها من المواد .