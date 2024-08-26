التعليم العالي: صدور عشرات القرارات الوزارية لتنظيم عمل المعاهد العُليا خلال العام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 10:32 صباحاً - -وزير التعليم العالي: نقلة نوعية في أداء المعاهد العُليا خلال الفترة المُقبلة

-فتح قنوات الشراكة مع قطاع الصناعة لربط المعاهد بسوق العمل

- صدور (1970) قرارًا وزاريًا من قطاع التعليم لتنظيم عمل المعاهد العُليا خلال العام الدراسي 2023/ 2024.

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المعاهد العُليا سَتشهد نقلة نوعية خلال المرحلة المُقبلة؛ بهدف تخريج كَوادر وطنية بمُستويات تعليمية مُتعددة ومُؤهلة تقنيًا، فنيًا، ومهنيًا، وقادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة وتطوراتها بما يتناسب مع مُتطلبات سوق العمل، مُشيرًا إلى أن هٌناك خُطة لربط المعاهد بسوق العمل؛ من خلال فتح قنوات الشراكة مع قطاع الصناعة، ومُؤكدًا الاهتمام بتطوير اللوائح الدراسية بالمعاهد، والتقييم المستمر للبرامج الدراسية والكوادر البشرية بالمعاهد؛ لضمان استكمال جميع المُقومات والضوابط اللازمة لتقديم خدمة تعليمية جيدة.

وفي هذا الإطار، قدم د.سامي ضيف القائم بعمل رئيس قطاع التعليم تقريرًا إحصائيًا، حول القرارات الوزارية الصادرة من القطاع، والتي من شأنها تنظيم عمل المعاهد العُليا الخاصة والمتوسطة، خلال العام الدراسي 2023/ 2024، مُؤكدًا التزام الوزارة بتطبيق القوانين واللوائح؛ لضمان تقديم تعليم عالِ الجودة يواكب احتياجات سوق العمل، لافتًا إلى الإحصائيات المتعلقة بالقرارات الوزارية التي وصل عددها إلى (1970) قرارًا وزاريًا وذلك على النحو التالي:

إصدار (684) قرارًا وزاريًا يتضمن تعيين وإعارة (العمداء، رؤساء مجالس الإدارات، الوكلاء، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة) بالمعاهد العُليا الخاصة والتجارية والمعاهد التي بها شعب علوم الحاسب ونظم المعلومات، كما تم إصدار عدد (701) قرارًا وزاريًا يتضمن تعيين وإعارة (العمداء، رؤساء مجالس الإدارات، الوكلاء، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة) بالمعاهد العُليا الخاصة الصناعية والهندسية.

وأوضح رئيس قطاع التعليم أن عدد القرارات الوزارية الصادرة والخاصة بقطاع معاهد الإعلام واللّغات والدراسات العامة الأخرى بلغ (103) قرارًا وزاريًا بتعيين وإعارة (العمداء، رؤساء مجالس الإدارات، الوكلاء، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة)، بالإضافة إلى صدور (108) قرار ًا وزاريًا خاص "بقطاع السياحة والآثار" بتعيين وإعارة (العمداء، رؤساء مجالس الإدارات، الوكلاء، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة) بالمعاهد العُليا الخاصة للسياحة وترميم الآثار، كما صدر عدد (94) قرارًا وزاريًا بتعيين وإعارة (العمداء، رؤساء مجالس الإدارات، الوكلاء، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة) بالمعاهد العُليا الخاصة والمتوسطة للخدمة الاجتماعية، والتي تضم عدد (17) معهدًا.

وفيما يخص قرارات "قطاع معاهد العلوم الصحية والتمريض" فبلغت (38) قرارًا وزاريًا بتعيين وإعارة (العمداء، رؤساء مجالس الإدارات، الوكلاء، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة) بالمعاهد التكنولوجية للعلوم الصحية والتمريض، بينما صدر ما يقرب من (6) قرارات وزارية خاصة بتعيين وإعارة (العمداء، رؤساء مجالس الإدارات، الوكلاء، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة) بالمعاهد الخاصة للتعاون الزراعي والتي تضم معهدين.

كما صدر عدد (167) قرارًا وزاريًا بتشكيل مجالس الإدارات للمعاهد العُليا الخاصة والمتوسطة للعام الدراسي 2023/2024، عِلاوة على صدور عدد ما يقرب من (58) قرارًا ما بين قرارات خاصة باعتماد الخُطط الدراسية، وقرارات خاصة باعتماد اللوائح الداخلية للمعاهد.