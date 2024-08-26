نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 10:33 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:





- ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الظاهر لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" وبحوزتهما عدد (7) هواتف محمولة "مجهولين المصدر" وأقرا بإرتكاب عدد (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهامهما بالسرقة.

- ضبط (4 أشخاص) بدائرة قسم شرطة عين شمس لقيامهم بسرقة مبلغ مالى "عملات أجنبية" من داخل شقة تستخدم كمخزن لإحدى الشركات ، وعُثر بحوزتهم على المبالغ المالية.

- ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الزيتون لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وإعترف بإرتكابه عدد (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائه (3 أشخاص "إثنين منهم سيئ النية") أمكن ضبطهم.

- ضبط ( حارس عقار) بدائرة قسم شرطة المعادى لقيامه بسرقة بعض المشغولات الذهبية و محتويات إحدى الشقق محل عمله مستخدماً نسخة من مفتاح الشقة وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.