لجنة مشتركة من «هيئة الاستثمار» والمحافظات للتعاون في الترويج للفرص الاستثمارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 11:30 صباحاً - التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور خالد عبدالعال، محافظ قنا، وممثلي جميع محافظات مصر، لبحث فرص الاستثمار على مستوى الجمهورية، وسبل الدراسة والإعداد والترويج لهذه الفرص، وذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة دائمة لتحديث خريطة مصر الاستثمارية بالفرص المتاحة للاستثمار www.investinegypt.gov.eg والأراضي المُرفقة المُجهزة لكافة أغراض الاستثمار.

وأعلن حسام هيبة أن الهيئة تضع إمكانياتها الفنية والترويجية للمحافظات لجلب المستثمرين وتحفيزهم للاستثمار في هذه الفرص كما ستنظم جولات ترويجية لعدد من الوفود الأجنبية لتفقد الفرص الاستثمارية في المحافظات، بالتعاون مع ممثلي المحافظات وجمعيات المستثمرين المحليين، لأنهم أقدر على الترويج للاستثمار في مناطقهم وأكثر معرفة بالاحتياجات الاستثمارية لكل محافظة، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في أول اجتماع بالمحافظين الجدد على أهمية جذب الاستثمارات إلى المحافظات، والتعاون بين كافة جهات الدولة في كل مراحل الاستثمار بداية من إعداد الفرص الاستثمارية حتي ضمان استدامة واستقرار العمل بالمؤسسات الاستثمارية دون أية عراقيل أو منازعات.

وقال حسام هيبة إن خريطة مصر الاستثمارية تضم حالياً 1252 فرصة استثمارية مطروحة من جهات حكومية متعددة، كما تضم الفرص مشروعات مطروحة من شركات خاصة، وتسعي الهيئة لزيادة عدد الفرص المعروضة علي الخريطة لتعكس الفرص الاستثمارية الحقيقية المتاحة، لذا يجب بذل مجهود أكبر والتعاون مع المحافظات لمضاعفة فرص الاستثمار في مصر وإتاحتها بشكل مُيسر للمستثمرين المصريين والأجانب.