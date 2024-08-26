الفريق أحمد خليفة يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 11:30 صباحاً - التقى الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة خاصة على صعيد الأزمة بقطاع غزة ، كما تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن تقديره للعلاقات الراسخة التى تربط القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية بالدور القيادى الذى تقوم به مصر لدعم ركائز الأمن والإستقرار بالمنطقة ، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات العسكرية الثنائية بما يلبى المصالح المشتركة للقوات المسلحة لكلا الجانبين.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية والسفيرة الأمريكية وملحق الدفاع الأمريكى بالقاهرة.