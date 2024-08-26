مهرجان العلمين.. انطلاق منافسات اليوم في البطولة العربية للجودو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 11:30 صباحاً - تستكمل اليوم الاثنين، منافسات البطولة العربية للجودو، ضمن المهرجان الرياضي بمدينة العلمين الجديدة، والتي تستمر حتى 30 أغسطس الجاري، للفئات العمرية المختلفة، البراعم والشباب والناشئين.

وتشهد البطولة مشاركة 10 دول عربية بإجمالي 500 لاعب ولاعبة من دول: الجزائر، السعودية، الأردن، سوريا، العراق، قطر، الكويت، ليبيا، اليمن، بالإضافة إلى مصر البلد المنظمة.

وانطلقت منافسات اليوم من البطولة العربية للجودو بالعلمين، وتستمر حتى الواحدة والنصف ظهرًا، حيث الأدوار التمهيدية والترضية ودور نصف النهائي، وتجرى مواجهات الأدوار النهائية وحسم الفائز بلقب البطولة والمتوج بالميدالية البرونزية لكل الأوزان، في الفترة من الثالثة عصرًا وتتواصل حتى السابعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن تقام قرعتا بطولة الفرق تحت 16 عاما بنين وبنات، و18 عاما بنين وبنات، في الفترة من السادسة مساءً حتى السادسة والنصف.

كان الاتحاد العربي للجودو برئاسة القطري خالد بن حمد العطية، قد قرر منح مصر حق استضافة منافسات البطولة العربية للأندية لمرحلتي البراعم والناشئين بشكل مستمر كل عام، في مدينة العلمين الجديدة، إذ جاء قرار الاتحاد العربي للجودو بعد التنظيم المبهر والرائع للبطولة التي اختتمت مؤخرا، في مدينة العلمين الجديدة، وشهدت مشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من 18 دولة عربية.