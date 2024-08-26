نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درجات الحرارة اليوم.. توقعات بسقوط أمطار رعدية والقاهرة تسجل 36 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة لليوم الإثنين 26 أغسطس 2024، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة في معظم أنحاء البلاد، مع تأكيدات بارتفاع درجات الحرارة على بعض المناطق.

حالة الطقس

نهارًا: يستمر الطقس حارًا ورطبًا على معظم المناطق، مع أجواء شديدة الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد.

يستمر الطقس حارًا ورطبًا على معظم المناطق، مع أجواء شديدة الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد. ليلًا: يميل الطقس إلى الاعتدال مع زيادة الرطوبة.

نسب الرطوبة

ترتفع نسب الرطوبة اليوم إلى 95% على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتصل إلى 85% على القاهرة الكبرى، و60% على شمال الصعيد، بينما تسجل 40% على جنوب الصعيد.

هذه النسب العالية تؤدي إلى الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

سقوط الأمطار

توقعت الأرصاد الجوية فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على جنوب البلاد، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

كما يوجد نشاط للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على بعض الطرق.

درجات الحرارة

القاهرة والوجه البحري

القاهرة: العظمى 36°C، المحسوسة 39°C.

العظمى 36°C، المحسوسة 39°C. 6 أكتوبر: العظمى 37°C، المحسوسة 39°C.

العظمى 37°C، المحسوسة 39°C. بنها: العظمى 36°C، المحسوسة 39°C.

العظمى 36°C، المحسوسة 39°C. كفر الشيخ: العظمى 34°C، المحسوسة 36°C.

العظمى 34°C، المحسوسة 36°C. المنصورة: العظمى 34°C، المحسوسة 36°C.

العظمى 34°C، المحسوسة 36°C. الزقازيق: العظمى 36°C، المحسوسة 38°C.

العظمى 36°C، المحسوسة 38°C. طنطا: العظمى 34°C، المحسوسة 36°C.

جنوب سيناء والبحر الأحمر

العريش: العظمى 35°C، المحسوسة 38°C.

العظمى 35°C، المحسوسة 38°C. رفح: العظمى 34°C، المحسوسة 36°C.

العظمى 34°C، المحسوسة 36°C. طابا: العظمى 34°C، المحسوسة 36°C.

العظمى 34°C، المحسوسة 36°C. شرم الشيخ: العظمى 39°C، المحسوسة 41°C.

العظمى 39°C، المحسوسة 41°C. الغردقة: العظمى 39°C، المحسوسة 41°C.

العظمى 39°C، المحسوسة 41°C. سفاجا: العظمى 39°C، المحسوسة 41°C.

العظمى 39°C، المحسوسة 41°C. مرسى علم: العظمى 39°C، المحسوسة 41°C.

العظمى 39°C، المحسوسة 41°C. شلاتين: العظمى 38°C، المحسوسة 40°C.

شمال الصعيد

الفيوم: العظمى 38°C، المحسوسة 40°C.

العظمى 38°C، المحسوسة 40°C. بني سويف: العظمى 38°C، المحسوسة 40°C.

العظمى 38°C، المحسوسة 40°C. المنيا: العظمى 39°C، المحسوسة 41°C.

العظمى 39°C، المحسوسة 41°C. أسيوط: العظمى 40°C، المحسوسة 42°C.

جنوب الصعيد