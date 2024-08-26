نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قافلة مائية شاملة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بحي إمبابة في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تنفيذ القوافل المائية الشاملة بمدن وقرى محافظة الجيزة؛ لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ونشر ثقافة الوعي المائي لمختلف الفئات العمرية.

أوضح المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة، أن فريق التوعية، نفذ قافلة مائية، على مدار ثلاثة أيام متتالية، بالتعاون مع حي إمبابة، لافتًا أن فعاليات القافلة بدأت باستطلاع رأي المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي؛ لمعرفة مدى رضا المواطنين عن جودة الخدمات.

وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى عمل حملات توعية مباشرة مع المواطنين؛ للحث على ترشيد استهلاك المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، بالإضافة إلى توزيع بروشورات تحمل العديد من رسائل للتوعية المائية.

وأضاف "بدوي" أن فريق المعامل والجودة المشارك بالقافلة، قام برفع عينات عشوائية من منازل المواطنين؛ للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

وأكملت القافلة فعاليتها بتعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك، وقنوات التواصل المختلفة مع الشركة كالخط الساخن ١٢٥ لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، والصفحة الرسمية، والموقع الإلكتروني.

ونفّذ فريق التوعية العديد من الأنشطة التوعوية، الهادفة إلى تطوير المهارات والسلوكيات الإيجابية لذوي القدرات الخاصة عن طريق رسائل مبسطة؛ إذ تضمنت الأنشطة: مسرح عرائس وأنشطة تفاعلية وتوزيع هدايا رمزية للأطفال، وورش رسم وتلوين؛ مستهدفة التوعية بأهمية استخدام السلوكيات الصحيحة وتجنب السلوكيات الخاطئة تجاه المياه.

وقالت القافلة إن ذك يأتي في ضوء مساعي الشركة لتعزيز دورها المجتمعي، وتواصلها الفعال مع ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وبالتعاون مع دار ياسمينا.

FB_IMG_1724618858227

FB_IMG_1724618895434

FB_IMG_1724618889861

FB_IMG_1724618887239

FB_IMG_1724618880068

FB_IMG_1724618876424

FB_IMG_1724618868811

FB_IMG_1724618863814