نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رصف وتطوير ورفع كفاءة طرق طراد النيل وترعة الزمر والبراجيل بمركز أوسيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددًا من مشروعات رصف وتطوير الطرق والمحاور المرورية الجارية بمركز ومدينة أوسيم وذلك في إطار متابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال الرصف والتطوير بطريق طراد النيل بطول ٢.٥ كم بدءًا من مركز ومدينة اوسيم حتى مدخل مركز منشأة القناطر وإضافة حارات مرورية بمسطح الطريق ودعمه بأرصفة مشاه وأعمدة إناره وذلك نظرًا لاهمية الطريق في تحقيق السيولة المرورية مشددًا على تكثيف الأعمال للانتهاء من مشروع الرصف في أسرع وقت ممكن.

كما شملت الجولة تفقد أعمال رصف وتطوير طريق ترعة الزمر بنطاق مركز ومدينة أوسيم حيث أكد المحافظ أن الطريق جارى تطويره بطول ٤.٥ كم بدءآ من محور الضبعة وحتي مزلقان منطقة سقيل بمركز أوسيم، لربط الحركة المرورية مع محاور الضبعة والفريق كمال عامر لتيسير حركة تنقل المواطنين.

كما شملت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال رصف وتطوير طريق البراجيل أوسيم بطول ٥.٥ كم بدءآ من ميدان الزيدية وحتي موقف البراجيل وذلك لما يشهده الطريق من كثافات مرورية على مدار اليوم ولربط حركة المركبات للقادم من أوسيم ومتجه إلى الطريق الدائري ومناطق المهندسين.

وأكد المحافظ خلاله جولته على ضرورة المتابعة الميدانية أثناء تنفيذ الأعمال للتأكد من جودة الخامات المستخدمة مع تنفيذ الأعمال طبقآ للمواصفات الفنية والقياسية المطلوبة إلى جانب مراعاة تدعيم الطريق بعدد كاف من أعمدة الأنارة وبالوعات صرف الأمطار.

ووجّه محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من مشروعات الرصف الجارية لما لها من أهمية حيوية في ربط الحركة المرورية بالمراكز بالقطاع الشمالي مع بعضها.

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