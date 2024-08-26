نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| حافز جديد للمُعيّنين بمسابقة الـ30 ألف معلم شاغلي وظيفة معلم مساعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن الاستفسار عن مدى أحقية المُعيّنين بمسابقة الـ30 ألف معلم شاغلي وظيفة معلم مساعد، في صرف حافز منظومة التعليم الجديدة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في خطابها الصادر للمديريات، على أحقية المعلم المساعد المعين بمسابقة الـ30 الف معلم في صرف حافز منظومة التعليم الجديدة، حال ممارسة العمل الفعلي، وتوافر شروط مناط استحقاقه للصرف، طبقًا المشروعات في صرف الحافز، وتنفيذًا لما ورد بنموذج العقد، وكتاب الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأشارت إلى أن نموذج عقد العمل لشغل وظيفة معلم مساعد أخصائي مساعد، تبيّن أنه نص البند الثاني منه، على أن يتقاضى الطرف الثاني بموجب هذا العقد، مكافأة شهرية تعادل الحوافز، والمكافئآت، والبدلات، والأجور المتغيّرة الأخرى، وفقًا للقرارات المُنظّمة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن كتاب الإدارة المركزية الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، والتي انتهى إلى أن شغل وظيفة معلم مساعد، هو في حقيقته تعيين ويحصل المعلم المساعد على كافة المزايا المقررة للمعين، إلا أن هذا التعيين معلق اكتماله على شروط، وهو حصول شاغل هذه الوظيفة على شهادة الصلاحية المزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدّم لها.