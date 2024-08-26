نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليًا؛ حيث أُجريت له مراسم استقبال رسمية، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة على صعيد الأزمة بقطاع غزة، كما تناول اللقاء سُبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن تقديره للعلاقات الراسخة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، في مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية بالدور القيادي الذي تقوم به مصر، لدعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات العسكرية الثنائية، بما يُلبّي المصالح المشتركة للقوات المسلحة لكلا الجانبين.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية، والأمريكية، والسفيرة الأمريكية، وملحق الدفاع الأمريكي بالقاهرة.