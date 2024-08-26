التعليم تلغي امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطالبين بامتحانات الثانوية العامة دور ثان

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أحمد جودة - القاهرة -

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحانات الدور الثاني لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث أدى الطلاب خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي عدد (١٢١٠٢) ألف طالب/طالبة.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثاني في امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) بعدد طالبين في الفترة الأولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) بعدد طالبين في الفترة الثانية.

وقد حرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقد أكد نائب الوزير، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالتي غش أثناء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، حيث تم ضبط طالبين بلجنة بإدارة البدرشين التعليمية بمحافظة الجيزة أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول.

وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٠ بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدي لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الثاني غدًا الثلاثاء الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤، في مادة الاقتصاد في الفترة الأولى ومادة الإحصاء في الفترة الثانية.

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) فترة أولى، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين في مادة اللغة الأجنبية الأولي (ورقة أولى ).

