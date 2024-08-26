وزيرة البيئة تلتقى مع عدد من العاملين لبحث مقترحاتهم لتطوير آليات العمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 12:31 مساءً - د. ياسمين فؤاد توجه بتشكيل لجنة لدراسة بعض المقترحات وسبل تطبيقها

ألتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع عدد من العاملين بالوزارة وجهازيها ، لبحث مقترحاتهم لتطوير آليات العمل لدفع مسيرة العمل البيئي وتحقيق الاستدامة بكافة القطاعات بحضور الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية ، وعدد من القيادات المعنية بالوزارة.

في مستهل اللقاء رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بالسادة العاملين بالوزارة وجهازيها ، مؤكدة علي دورهم الحيوى في تطوير العمل البيئي و دعم جهود الوزارة والدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ علي الموارد الطبيعية والوصول للمستويات العالمية للعمل البيئي بفضل إصرارهم ورغبتهم فى التغلب علي كافة التحديات من أجل الأجيال القادمة.

ويأتى هذا اللقاء فى إطار قيام الدكتورة ياسمين فؤاد بفتح قنوات تواصل دائمة ومفتوحة مع العاملين بالوزارة من خلال عقد لقاءات شهرية لبحث مقترحاتهم كذلك لقاء العاملين بالقطاعات المختلفة وذلك لإيمانها بأهمية القوى البشرية و أنها الحل لكافة المشكلات البيئية من خلال دعمهم و بناء صفوف جديدة من القيادات التي تهتم بالشأن البيئي وتعي أهميته ودوره بالمفاهيم العلمية الحديثة حتي نصل إلي المستويات العالمية في حماية البيئة والحفاظ علي مواردها ودعم الاستثمارات الخضراء.

وقد تم استعراض خلال الاجتماع مقترح من أحد العاملين لدعم وزيادة الموارد المالية وحماية البيئة البحرية بالحوادث البحرية من خلال ربط المخالفات بالمعامل الزمني للحادث وما يترتب علي ذلك من زيادة التقديرات للخسائر الطبيعية المترتبة علي تلك الحوادث ، كذلك تم مناقشة مقترح بإقامة منظومة لدوريات الأمن البيئي والتي تتمثل في اعداد منظومة أمن بيئى متكاملة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية تكون معنية بمراقبة كافة الأوضاع البيئية و العمل علي تحقيق الأمن البيئي بكافة محافظات الجمهورية.

وثمنت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الآراء المقترحة ووجهت بتشكيل لجنه لمدة ثلاث اشهر من المتخصصين بالوزارة لدراسة مقترح لدمج المعامل الزمني بمعدلات المخالفات البيئية وإعداد تقرير بالنتائج وفرص التطبيق .

كما شمل اللقاء عدد من مشكلات العاملين المحالين للتقاعد لتحسين اوضاعهم المادية من خلال المساهمة في العمل وخاصة بالمحميات الطبيعية لحماية الموارد الطبيعية ووجّهت الوزيرة بدراسة كيفية الاستفادة منهم.

وأثنت وزيرة البيئة علي العاملين ورغبتهم فى العمل ودفع وتطوير الوضع البيئي داعية كافة العاملين بالوزارة الي التفكير في أساليب مبتكرة لتطوير العمل البيئي ومناقشتها من خلال اللقاء الشهري الذى تقيمه الوزيرة للقاء العاملين أو من خلال التواصل معها.