القاهرة الإخبارية: 52 شاحنة مساعدات إنسانية للتوجه إلى معبر كرم أبو سالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 12:32 مساءً - قالت قناة القاهرة الإخبارية، إن 52 شاحنة من المساعدات توجهت إلى منفذ كرم أبو سالم، تمهيدا إلى دخولها لقطاع غزة، علاوة على 4 شاحنات تحمل الغاز الطبيعي.

كانت توجهت أمس الأحد، 42 شاحنة مساعدات لقطاع، من بينها شحنة جرعات تطعيم ضد شلل الأطفال، بالإضافة إلى 10 شاحنات وقود، وأفرغت منهم 12 شاحنة، حمولتها في محيط منفذ كرم أبو سالم، وعادت إلى الجانب المصري.

بينما اتتزال 40 شاحنة من الشاحنات، لم تفرغ حمولتها في منفذ كرم أبو سالم، ولا أحد يعلم هل ستعود محملة بما دخلت به بسبب التعنت الإسرائيلي الواضح، والعراقيل التي يفرضها الاحتلال في ظل الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع المحاصر.