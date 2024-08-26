رئيس “الوطنية للصحافة” ومحافظ الجيزة يناقشان سُبل التعاون المشترك

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم، وذلك في إطار دعم وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحفية القومية وأجهزة الدولة المختلفة.

وتناول الطرفان خلال اللقاء، بحث سُبل التعاون بين المحافظة والمؤسسات الصحفية القومية، في مجالات الإعلانات، واستغلال الأصول التابعة للمؤسسات الصحفية القومية داخل نطاق محافظة الجيزة.

حضر اللقاء الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وإسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وطارق لطفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.