بحضور وزير الأوقاف بدأ الجلسة العلمية السابعة للمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت الجلسة العلمية السابعة الخاصة بالمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لليوم الثاني تحت عنوان "التجربة المصرية في تمكين المرأة".

وذلك بحضور أ. د أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، ورئيس الجلسة: أ. د سيف رجب قزامل "عميد كلية الشريعة سابقًا".

يتحدث فيها كلا من:

1/ الشيخ خالد الجندي "عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية".



2/ أ. د حنان موسى "رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهئة العامة بقصور الثقافة.

3/ أ. د نجلاء العادلي" رئيس الإدارة المركزية للمجلس القومي للمرأة".

4/ أ. د منى الشبراوي" رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي".

5/ أ. د هند محمد عبد الرحمن

ذلك خلال فاعليات المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي يأتي تحت رعاية رئيس الجمهورية:عبد الفتاح السيسي وبحضور أ. د/ أسامة الأزهري نائبًا عن المهندس:مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة في الفترة من 25 - 26 أغسطس 2024م تحت عنوان: "دور المرأة في بناء الوعي".