نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تعلن تعديل بعض القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تكوين بعض القطارات على خط القاهرة/الإسكندرية والعكس ليشمل عربات VIP.

اعتبارًا من 29 أغسطس 2024، سيتم تعديل تكوين قطار 931 المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية ليشمل ثلاث عربات VIP من الدرجة الأولى المكيفة، وعربة VIP من الدرجة الثانية المكيفة بوفيه، وخمس عربات VIP من الدرجة الثانية المكيفة، مع الحفاظ على الجدول الزمني الحالي.

واعتبارًا من 30 أغسطس 2024، سيتم تعديل تكوين قطار 928 المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة بنفس التكوين والجدول الزمني.

كما سيتم اعتبارًا من 31 أغسطس 2024 تعديل تكوين قطاري 1904 المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة، و919 المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية بنفس التكوين والجدول الزمني مع استمرار إيقاف تشغيلهما في أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

هذا التعديل سيؤدي أيضًا إلى تعديل جداول قطاري 1904 و948 وفقًا للجداول المرفقة.