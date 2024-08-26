نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحوث الإلكترونيات يفوز بالمركز الأول في نهائي الدوري المصري لريادة الأعمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاهتمام بدعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشددًا على تقديم كافة سبل الدعم للمبتكرين والمبدعين ورواد الأعمال من العلماء والباحثين.

وفي هذا الإطار حقق معهد بحوث الإلكترونيات المركز الأول في نهائي الدوري المصري لريادة الأعمال، والذي يقام برعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأوضحت د. شيرين عبد القادر محرم رئيس المعهد مشاركة مكتب ريادة الأعمال بمعهد بحوث الإلكترونيات من خلال فريق AKUnergy ويضم الباحثين؛ (ود. عبد الحميد محمد، د. محمد الشامي)، في الدوري المصري لريادة الأعمال والذي ضم عددًا من المعاهد والمراكز البحثية والجامعات على مستوى الأقاليم الجغرافية السبعة لمصر.

وأفات أن المشروع الفائز يعمل على تطوير بطاريات ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن، تستخدم مواد صديقة للبيئة، أطول عمرا، تعمل بكفاءة في درجات الحرارة العالية، وأرخص سعرا، مما يجعلها مثالية للاستخدام في مناطق مثل مصر، لافتة إلى أن هذا النهج المبتكر لا يعالج فقط القضايا البيئية، بل يعزز أيضًا أداء ومتانة البطاريات في الظروف المناخية الصعبة.

وقد حظيت فكرة المشروع الفائز بإشادة واسعة من لجنة التحكيم، للقدرة الفائقة التي أظهرها الفريق على تقديم حلول عملية وفعالة، مما ساهم في تحقيق هذا الفوز.

ونوّهت بتأهل فريق آخر من معهد بحوث الإلكترونيات للتصفيات بذات المسابقة، وذلك عن مشروع "جهاز إنذار مبكر لارتفاع حرارة محرك السيارة قابل للبرمجة"، للباحثين؛ (د. أسامه عرفة، ود. فتحي صيام)، ويركز المشروع على استخدام تقنية البصمة الحرارية للمحرك عن طريق حساس حراري وتخزينها، ومن ثمّ مقارنتها مع حرارة المحرك باستخدام الميكروكونترولر، وبهذا لا يعتمد الجهاز على وسيط لقياس الحرارة، كما أنه يتميز بالقدرة على اكتشاف الخطأ في نظام الحماية نفسه، فضلًا عن إصدار إنذار ضوئي وصوتي في ذات الوقت.

وتقدمت د. شيرين محرم بالتهنئة للفرق المشاركة من المعهد لجهودهم العلمية المتميزة، مثمنة دور مكتب ريادة الأعمال بالمعهد بإشراف د. أمير ياسين، مشيرة إلى اعتزاز المعهد بالمشاركة في هذه المسابقة الهامة، والالتزام بتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين باحثيه ودعمه المستمر لتطوير الأفكار التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

كما وجهت الشكر لكل من د.جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. عمرو فاروق مساعد رئيس الأكاديمية لقطاع التنمية التكنولوجية، ود.وفاء عبد الرشيد مدير برنامج نوادى ريادة الأعمال بالأكاديمية؛ لما بذلوه من جهد كبير في تنظيم هذه المسابقة، وتقديم الدعم والتشجيع المتواصل للمبتكرين ورواد الأعمال، كما قدمت الشكر لجامعة بدر التي استضافت فعاليات المسابقة.

جدير بالذكر أن المسابقة شهدت مشاركة واسعة من الفرق الممثلة لمختلف المعاهد والمراكز البحثية والجامعات من جميع أنحاء مصر، حيث تنافست الفرق في تقديم حلول مبتكرة لمشاكل حقيقية تواجه المجتمع، مع التركيز على الاستدامة والابتكار.