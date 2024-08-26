نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الاستشعار عن بُعد تنفذ برنامجًا تدريبيًا لطلاب كلية الآداب بجامعة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، برنامجًا تدريبيًا عمليًا لطلاب كلية الآداب جامعة القاهرة، وذلك في إطار تنفيذ أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية لللتعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز الربط بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

وأوضح الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تطوير مهارات الطلاب في استخدام تكنولوجيا صور الأقمار الصناعية، الذكاء الاصطناعي، الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية.

وأسفر البرنامج عن إعداد 9 مشاريع تخرج متميزة شملت مواضيع متعددة أبرزها: (التحليل الزماني المكاني لتغير استخدام الأراضي في حوض نهر الفرات، رصد التوسع العمراني في دلتا النيل، بناء نظام جغرافي لمراقبة التغيرات المكانية في مدينة المنصورة، تقييم الجفاف الزراعي، وتأثير تغير استخدام الأراضي على درجة حرارة سطح الأرض باستخدامGoogle Earth Engine ).

وقد تم عرض ومناقشة هذه المشاريع بحضور قيادات الهيئة والجامعة، وتم منح الطلاب المتميزين منحًا تدريبية لمدة ثلاثة أشهر تقديرًا لتفوقهم العلمي؛ بهدف رفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

جدير بالذكر أن هذه المشاريع حظيت بأشرف الدكتورة صفاء محمد حسن رئيسة شعبة التدريب بالهيئة، والدكتور أحمد حسن، عميد كلية الآداب الأسبق، وذلك تحت إشراف الدكتور عدلي أنيس من جامعة القاهرة.