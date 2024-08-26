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وزير العمل يلتقي وفدًا من المجلس الوطني للتدريب للتعاون لبحث إمكانية التعاون...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 03:31 مساءً - إلتقى محمد جبران وزير العمل ، بمكتبه بديوان عام الوزارة ، د. صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم ، والوفد المرافق له ، لبحث إمكانية التعاون بين "الوزارة" و"المجلس" في مجال التدريب المهني وتأهيل وتنمية مهارات وقدرات الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل .

وبحسب بيان صحفي اليوم أكد "الوزير" أن "الوزارة" بصدد تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه وجه رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم الشكر والتقدير لوزير العمل على إهتمامه بملف التدريب ورفع قدرات الشباب،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، متطلعًا إلى التعاون مع الوزارة في هذا الملف.

وتقدم المجلس بالتهنئة لوزير العمل على ثقة القيادة السياسية ،وتعينه وزيرا للعمل ،ووجه الدعوة إلى الوزير لحضور المؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار ..

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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