اتفرج فيديو قديم لـ ميرولا ماجد تنشره الأكاديمية المصرية عند بداية التحاقها لدراسة الطيران

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رياض - احمد صلاح - شاهد فيديو قديم لـ ميرولا ماجد تنشره الأكاديمية المصرية عند بداية التحاقها لدراسة الطيران.. في ظل الاهتمام الإعلامي الذي أحاط بفتاة أسيوط، ميرولا ماجد، التي أنهت دراستها في مجال الطيران، قامت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران – الجهة الحكومية التابعة لوزارة الطيران المدني – بنشر مقطع فيديو تم تصويره سابقًا للطالبة ميرولا عند بدء دراستها في الأكاديمية.

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فتاة أسيوط، ميرولا ماجد

يتجاوز طول مقطع الفيديو الدقيقة الواحدة، حيث قدمت ميرولا نفسها فيه، مشيرة إلى أنها تبلغ من العمر 18 عامًا، وقد أنهت للتو مرحلة الثانوية العامة. وأوضحت أنها قررت الالتحاق بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران لتحقيق شغفها بتعلم الطيران منذ سن مبكرة.

ميرولا ماجد تعشق الطيران

تعتبر “ميرولا ماجد” دراسة الطيران مجالًا ثقافيًا ومعلوماتيًا يثير شغفها، لذا قررت الالتحاق بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران لتعزيز معرفتها بعالم الطيران.

وتحدثت ميرولا بإيجاز عن شروط الالتحاق بالأكاديمية، حيث أكدت أن الشغف في دراسة الطيران يبدأ بتوافر بعض المتطلبات، قائلة: “طالما أنك شخص جيد، وصحتك جيدة، ومعلوماتك العامة قوية، ومعدل لغتك الإنجليزية جيد، فإنك تضمن قبولك”.

كما وصفت تجربتها التعليمية في الأكاديمية بأنها تبدأ مع الطالب من الأساس وتعمل على تطوير مهاراته ومستواه بشكل تدريجي.

فيديو قديم لـ ميرولا ماجد عند بداية التحاقها لدراسة الطيران