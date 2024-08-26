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رئيس مجلس الدولة يزور رئيس هيئة النيابة الإدارية لتعزيز التعاون القضائي

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 05:33 مساءً - قام اليوم الأثنين المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة والمستشارين أعضاء المجلس الخاص والأمين العام بزيارة المستشارعبد الراضي أحمد صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك بمقر هيئة النيابة الإدارية.

تعزيز التعاون القضائي بين مجلس الدولة

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون القضائي بين مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية بما يكفل التكامل داخل المنظومة القضائية لتحقيق العدالة الناجزة لكافة المتقاضين أمام القضاء المصري.

وأعرب المستشار رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من جانب المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتمنياته له بدوام الإزدهار والتوفيق.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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